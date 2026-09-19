No, ale jak to?

Przecież było rozpływanie się na tym jak to UE POMOŻE graczom bo ZAUWAZYŁA WSPANIAŁĄ INICYJATYWE i nam pomoże jak z ładowarkami do telefonów.

HALINA!!! MASZ ŁADOWARKE Z CIENKIM BOLCEM?!!



A tu proszę, zamiast pomóc graczom to jeszcze dowalą.