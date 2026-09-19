Stop Killing Games bije na alarm. UE chce odebrać wolność graczom.
Inicjatywa Stop Killing Games ostrzega przed unijnym projektem EU Kids Act. Pod płaszczykiem ochrony dzieci nowe przepisy mogłyby sprawić, że serwery społecznościowe oraz uruchamianie gier po zakończeniu ich oficjalnego wsparcia staną się nielegalne.Adrian77
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Komentarze (28)
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Zresztą teraz pewnie gładko pójdzie, ludzie są gotowi na wszystko w walce z "rosyjską dezinformacją".
Przecież było rozpływanie się na tym jak to UE POMOŻE graczom bo ZAUWAZYŁA WSPANIAŁĄ INICYJATYWE i nam pomoże jak z ładowarkami do telefonów.
HALINA!!! MASZ ŁADOWARKE Z CIENKIM BOLCEM?!!
A tu proszę, zamiast pomóc graczom to jeszcze dowalą.
Szachów juz producent nie wspiera.
Juz gdzieś kiedyś zabraniali szachów. #pdk
@tellet: Czy ja wiem czy taki sam? USA ssie korpokutasy żeby zarabiać piniądz, a UE robi to raczej z powodów ideologicznych, bo to totalitarystyczni zamordyści.