Psiara wchodzi do windy i każe kobiecie wyjść skoro się boi psów
Pewna kobieta chce zjechać windą. Zjawia się psiara z dwoma psami. Pani prosi ją o nie wchodzenie, bo się boi psów, ale ta wchodzi. Psiara zaczyna ją nagrywać i się rzuca, że nikt nie będzie jej dyktować kto ma jeździć windą. Psiara każe kobiecie wyjść i iść schodami.WielkiNos
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Komentarze (231)
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Radze zapoznac sie z okresleniami:
- normy wspolzycia spolecznego
- kultura
@HeniekZPodLasu:
glupota nie trzeba sie chwalic...
Czekam na moment aż będzie obowiązkowe wysokie OC dla posiadaczy psów, ale to dopiero będzie skowyt i płacz, że jak to tak skoro Pimpek nigdy nikogo nie ugryzł XD
I tu jest coś ciekawego bo mówimy o całym portfelu. Więc można wykorzystać