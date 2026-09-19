Pewna kobieta chce zjechać windą. Zjawia się psiara z dwoma psami. Pani prosi ją o nie wchodzenie, bo się boi psów, ale ta wchodzi. Psiara zaczyna ją nagrywać i się rzuca, że nikt nie będzie jej dyktować kto ma jeździć windą. Psiara każe kobiecie wyjść i iść schodami.