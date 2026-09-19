Zalando przetrzymywało moje środki. Gdy zacząłem domagać się rekompensaty i wglądu w moje dane, biuro obsługi kazało mi wysłać FAKS do Niemiec, ukryło moje niewygodne komentarze na Facebooku i Instagramie (shadowban), a w ramach wniosku RODO przysłali mi zaszyfrowany plik z surowymi kodami z systemu SAP. Skarga poszła już do UOKiK i UODO, uważajcie na nich!

Cześć,

chciałem się z Wami podzielić tym, jak w 2026 roku wygląda egzekwowanie praw konsumenta w starciu z molochem, jakim jest Zalando. Jestem ich lojalnym klientem od 8 lat, ale to, przez co przeszedłem w ostatnim czasie, to absolutny szczyt korporacyjnego betonu. Mam na wszystko twarde dowody w postaci screenów. Wystarczy zresztą wejść na ich profil na Trustpilot – takich pokrzywdzonych osób, którym bezprawnie zamrożono pieniądze i które są zbywane przez boty, są tam setki.

1. "Proszę wysłać FAKS do Berlina" Po wielotygodniowej przepychance z zamykaniem czatów w 1 sekundę przez konsultantów, zażądałem oficjalnego adresu do e-doręczeń (np. ePUAP), żeby wysłać im formalne wezwanie przedsądowe z podpisem elektronicznym. Odpowiedź konsultantki? Polskiego ePUAPu nie uznają, jedyna droga elektroniczna to mail na BOK (który wkleja szablony), ale jeśli chcę przesłać reklamację oficjalnie, to mam wysłać... FAKS na niemiecki numer (+49...). Wyobrażacie to sobie? Rok 2026, firma chwali się AI, a polskiemu klientowi każe szukać faksu, żeby złożyć skargę.

2. RODO wg Zalando = logi z SAPa po angielsku Złożyłem wniosek z art. 15 RODO o wgląd w moją historię zamówień, bo systematycznie ignorowali moje maile. Dział "Privacy Champions" przysłał mi uroczego, zaszyfrowanego ZIP-a. Myślicie, że dostałem przejrzystą tabelkę z moimi koszulkami i butami? Gdzie tam. Dostałem zrzuty ekranu z ich wewnętrznego systemu księgowego (SAP), zakładka "Receivables". Same ciągi cyfr, kody systemowe, statusy "Down payment" i ani jednej nazwy produktu. Zwykły konsument nie ma prawa nic z tego zrozumieć. To jawne plucie na art. 12 RODO (wymóg jasnego, przejrzystego języka).

3. Złapani za rękę na cenzurze (Dyrektywa Omnibus) Kiedy zacząłem opisywać te praktyki w komentarzach na ich profilach społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok), Zalando po prostu nałożyło na mnie shadowbana. Algorytm działa tak, że z mojego konta mój komentarz jest normalnie widoczny. Ale gdy wszedłem z drugiego, niezależnego konta – pod postem jest pusto. Firma systemowo ukrywa krytyczne głosy stałych klientów, żeby na zewnątrz wszystko ładnie wyglądało, co jest bezpośrednim łamaniem Dyrektywy Omnibus (manipulowanie opiniami).

Co dalej? Wykop efekt? Nie odpuszczam dziadom. Moja cierpliwość się skończyła. Skompletowałem teczkę tych wszystkich screenów i dzisiaj rano przez ePUAP poszły oficjalne, grube zawiadomienia do Prezesa UOKiK (za cenzurę i żądanie faksu) oraz do UODO (za te niezrozumiałe logi księgowe). Mam już urzędowe potwierdzenia (UPP), które właśnie poleciały prosto do ich Działu Prawnego w Berlinie. Zobaczymy, czy tamtejsi prawnicy też każą polskim urzędom słać do siebie faksy.

Apel do Was: Jeśli Wy też zostaliście potraktowani w ten sposób, albo Zalando dalej przetrzymuje Wasze pieniądze – zachęcam do masowego zostawiania komentarzy pod ich najnowszymi postami na Facebooku, Instagramie czy TikToku! Niech zobaczą, że nie mogą w nieskończoność ukrywać nas shadowbanami i cenzurować niewygodnej prawdy.

Usunięcie konta? W sekundę. Zwrot kasy? Zapomnij. Kiedy walczyłem o zwrot moich pieniędzy, potrafili tygodniami zwalać winę na "usterkę techniczną po stronie Przelewy24". Ale wiecie co robią błyskawicznie? Usuwają konto. Taka to ich wspaniała "obsługa".

Uważajcie na tę firmę. Dopóki kupujecie i nie ma problemów, jest super. Ale gdy coś pójdzie nie tak i walczycie o swoje prawa – jesteście traktowani jak śmieci, którym zamyka się czat przed nosem.

Wrzucam screeny poniżej Zostawcie plusa dla zasięgu, niech ludzie wiedzą, jak działają te ich wspaniałe "standardy obsługi".