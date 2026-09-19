No, a powód jest jeden. We wszystkich krajach zostało to ukrócone. Są regulacje dotyczące AIRBNB, limity, budownictwo socjalne, kataster etc.



Tylko u nas nikt tego nie ruszy z jednego powodu. Politycy i ich kumple są upakowani w nieruchomości, bo są za słabi i zbyt mierni intelektualnie na inne formy inwestowania, bo na giełdzie, krypto, czy surowcach, albo innych aktywach to trzeba myśleć, analizować, budować strategię.



No, a jak mózg takiego wieprza ze Pokaż całość