Ceny mieszkań a wynagrodzenia w Polsce. Na tle Europy wypadamy najgorzej
Teoretycznie ceny mieszkań w Polsce są niskie w porównaniu z cenami w krajach, które mają znacznie dłuższą historię kapitalizmu. Jednak biorąc pod uwagę wynagrodzenia i koszty kredytu to na tle europy wypadamy najgorzej.MakiawelicznyAltruista
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Komentarze (11)
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Tylko u nas nikt tego nie ruszy z jednego powodu. Politycy i ich kumple są upakowani w nieruchomości, bo są za słabi i zbyt mierni intelektualnie na inne formy inwestowania, bo na giełdzie, krypto, czy surowcach, albo innych aktywach to trzeba myśleć, analizować, budować strategię.
No, a jak mózg takiego wieprza ze
U mnie na parterze jest wynajmowane i we wtorek zrobili taką imprezę że aż się ściany trzęsły. Na czwartym piętrze to słyszeliśmy i spać się nie dało.
Ale oczywiście jeden z Mirków co wynajmuje twierdzi że nigdy żadnej imprezy nie ma, bo mu się sąsiad nie skarżył na to że wynajmuje.
dobrze że podali dane, ale ta teza jest fałszywa.
Historia jakiego kapitalizmu? O które państwa im chodzi... skoro na zachodzie, prawie wszędzie, a szczególnie w mniejszych ośrodkach nominalne płaci się mniej niż w Polsce. Dlatego też Polacy kupują tyle w Hiszpanii i Włoszech
I oczywiście źródło: obliczenia Morizon-Gratka xd.... i ani słowa o