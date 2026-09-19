Ta sprawa pokazuje, jak państwo potrafi premiować drogowe cwaniactwo przez zwykłą bylejakość.



Były konkretne podstawy, żeby powołać biegłego i zbadać prędkość Mercedesa:

– świadkowie zeznawali, że jechał znacznie szybciej niż dopuszczalne 50 km/h;

– bezpośrednio przed zderzeniem wyprzedzał i zmieniał pas;

– istnieje nagranie monitoringu, z którego według wstępnych wyliczeń redakcji wynika średnia prędkość około 72 km/h na analizowanym odcinku. Pokaż całość