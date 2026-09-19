Policja i sąd poszli na łatwiznę. Kierowca jadący jak pirat bezkarny.
W Tychach zderzyło się dwóch kierowców i nieomal nie staranowali pieszych na pasach. Policja odmówiła powołania biegłego i ustalenia prędkości pojazdu jadącego jak wariat.AndrzejInstruktor
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Komentarze (20)
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Od wyroku nakazowego można złożyć sprzeciw.
Typ wymusił pierwszeństwo, nie wniósł sprzeciwu do wyroku nakazowego, a teraz panie redaktur ratuj.
W trybie nakazowym to sędzia nawet tych danych z Policji nie przeczytał, tyko klepnął jak we wniosku. Istnienie wyroków nakazowych i to z takimi samymi terminami, jak zwykłych wyroków, to jest jakaś patologia. Sam padłem kiedyś ofiarą takiego, stąd się nauczyłem.
Czasem można też zaskarżyć samą
@Yazlav: z-----------e w terenie zabudowanym ponad 80 km/h to jest problem
Sąd wydaje wyroki uczciwie i bezstronnie.Ja tu nie widzę problemu.ヽ( ͠°෴ °)ﾉ
Były konkretne podstawy, żeby powołać biegłego i zbadać prędkość Mercedesa:
– świadkowie zeznawali, że jechał znacznie szybciej niż dopuszczalne 50 km/h;
– bezpośrednio przed zderzeniem wyprzedzał i zmieniał pas;
– istnieje nagranie monitoringu, z którego według wstępnych wyliczeń redakcji wynika średnia prędkość około 72 km/h na analizowanym odcinku.
Tu masz odpowiedź. Kierowc Toyoty to debil. A teraz na siłę szuka innego winnego
https://wykop.pl/link/8002577/o-krok-od-tragedii-final-mogl-byc-rownie-tragiczny-jak-w-krakowie/komentarz/138343809