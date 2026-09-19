USA oznajmiło że będą opóźnienia do 5 lat w dostawach Patriotów
USA ostrzegły swoich sojuszników, że muszą liczyć się z opóźnieniami w dostawach kluczowych systemów obrony powietrznej jak Patriotów i amunicji, sięgającymi nawet pięciu lat, ponieważ Waszyngton podejmuje działania w celu uzupełnienia własnych, mocno uszczuplonych zapasów.konradpra
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Komentarze (72)
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@60groszyzawpis: To jest dziwne. USA wchodzi do wojny z Iranem nieprzygotowane, bez odpowiedniego poziomu produkcji potrzebnej amunicji. Iran wciąż się trzyma w wojnie z USA i teoretycznie sytuacja może być jak w przypadku Rosji-Ukrainy: 5 lat wojny i wciąż nie widać końca. Pierwsza i druga światowa potęga wojskowa są nagie, nie mają na sobie szat. To
Ukrainie, czy Stanom?
Nieporównywalnie łatwiej jest robić balistyki niż je zestrzeliwać.
Jednak UE podejmie się próby opracowania swoich.
Druga sprawa, że PAC2 awaryjnie mogą dawać radę i od przyszłego roku będą robione w Niemczech.
Tak?
Popatrzmy na fakty:
1 - Polska ma CAŁE 2
@grzegorz7771: ??? Ale wiesz ze rakiety, któe mogą być użyte w agresji na Polskę za np. dwa lata, nawet nie są wyprodukowane?
I co nam da, że już dziś pozbędziemy się pewnej liczby pocisków przechwytujących? Czy w ciągu tych dwóch lat zwiększymy ich zapas - w kontekśie pięcioletnich opóźnień w dostawach? Bo na razie wyglada na to,
Nigdy nie były one pomyślane do użycia w przeciągającej się wojnie na wyniszczenie, nie ma szans nadążyć z ich produkcją, już pomijając rujnujący koszt.
Z danych na google, Polska ma 208 PAC-3. Normalnie dla zwiększenia skuteczności odpala się 2
Nasze miernoty z nierządu robią wszystko na odwrót jeśli chodzi o nasze interesy.
@damch: To jest b--ń najlepsza na świecie w swojej klasie i nie ma co zakłamywać faktów. Tylko czy na rosyjskie rakiety i samoloty potrzebna jest najlepsza b--ń na świecie? Aster ma mniejszy zasięg, ale też pokryje całą Warszawę. Takie pułapki jak zniszczenie wyjątkowo cennych rosyjskich powietrznych stacji dowodzenia i kontroli w naszym przypadku raczej będzie robotą dla
@damch: Amerykanie i Arabowie bardzo pochopnie strzelali drogimi i zaawansowanymi pociskami do celów niszczonych na Ukrainie działkami, dronami przechwytującymi bądź rakietami odpalanymi z ramienia.
Zupełnie nie odrobili lekcji, chociaż Ukraina ostrzegała i oferowała pomoc.
To rzeczywiście jest clue tego problemu ale tak to jest, kiedy mocarstwem rządzi nieudacznik.
https://www.nytimes.com/2026/03/09/world/middleeast/ukraine-shahed-drone-middle-east.html