Patrioty z założenia miały być używane do zatrzymania pierwszej salwy rakiet od przeciwnika, a następnej już nie będzie, nastąpi masowy atak odwetowy. Takie jest założenie tych koszmarnie drogich i trudnych w produkcji rakiet.

Nigdy nie były one pomyślane do użycia w przeciągającej się wojnie na wyniszczenie, nie ma szans nadążyć z ich produkcją, już pomijając rujnujący koszt.



Z danych na google, Polska ma 208 PAC-3. Normalnie dla zwiększenia skuteczności odpala się 2 Pokaż całość