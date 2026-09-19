Paliwo drogie, kolejny podatek na pewno tym razem pomoże. Zaufajcie im.
Sejm przegłosowuje podatek od zysków koncernów paliwowych, to już drugie podejście, tym razem skuteczne.jestesmytylkotrybami22
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Sejm przegłosowuje podatek od zysków koncernów paliwowych, to już drugie podejście, tym razem skuteczne.jestesmytylkotrybami22
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Komentarze (149)
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@ggs-hg: To i kamienice kradł? No proszę jaki sprytny. Jakieś źródło o tych kradzieżach? Czy tak sobie napisałeś?
Zamiast podnieść dywidendy żeby więcej do budżetu wziąć, to zajebią podatkiem a akcjonariuszom g---o dadzą. Po co brać 49,9% dywidendy skoro można wziąć 15% (czy ile oni tam chcą d-----ć) całości a potem jeszcze 49,9% z tego co zostanie do podziału...
Nieee, nie putin, oczywiście PiS xD a teraz kto winny??? Tusk? nieee, teraz Trump xD
@boromeusz Czujesz że ktoś teraz cie gwałci jak podnosisz pistolet na dystrybutorze?
żeby ludzie się zesrywali o "ogromne zagrożenie" od kacapii która dostaje bęcki w Ukrainie, a nie jeszcze myśleli o cenach paliwa xD