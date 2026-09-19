I tak najlepsza jest ruda morda grzmiąca z mównicy o tym, jak to OMUJBORZE JUŻ ZARAZ LITERALNIE ZA PIŃĆ MINUT NORMALNIE JUŻ ZA MOMENCIK COŚ SIĘ STANIE MÓWIĘ WAM

żeby ludzie się zesrywali o "ogromne zagrożenie" od kacapii która dostaje bęcki w Ukrainie, a nie jeszcze myśleli o cenach paliwa xD