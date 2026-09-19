Pomyślcie ile ludzkuch zyc mozna btlo za to uratowac. To poqinno byc traktowane jako zbrodnia podatkowa przeciwko ludzkosci. Wiem, bezmi absurdalnie ale czemu nie beirzemy pod uwagę tego, ze to serio moze pokryc ratowanie zycia i zdrowia i przepada po prostu w prywatną kieszeń?