Prokurator wkroczył do Ministerstwa Sportu i Turystyki
Śledczy sprawdzają dokumenty i szukają dowodów. Sprawa dotyczy podejrzeń o wyłudzenie dotacji. Ma ona związek z osobą byłej pełnomocniczki rządu Barbary Mróz-Gorgoń, która w cieniu skandalu zrezygnowała z pełnionej funkcji. W piątek prokurator wkroczył do Ministerstwa Sportu i Turystyki.FXMAG
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Komentarze (31)
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Gdyby służby nie weszły, to hurr państwo z kartonu nic nie robio ino kradno durr!!!!!!!!!
Gdy służby wchodzą, to pewno czyszczo!!!!!!!!!
Nie dogodzisz, zawsze źle.
@allmilczar: akurat Baśka ewidentnie nie ma pleców, więc kto wie?
"Prokuratura i obrońca Kacprzyka informowali "Fakt", że Kacprzyk nie został przesłuchany i nie wyznaczono terminu takiej czynności."
@LeastWantd80: Ładne szczucie. Lewaki z PIS a i taka Ogórkowa mogą liczyć na ułaskawienia czy to wcześniej Dudy czy teraz Batyra, to ci nie przeszkadzało.
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