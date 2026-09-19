Agencja Moody's straciła cierpliwość. Rating Polski w dół.
Agencja Moodys obniżyła rating Polski do A3 z perspektywą stabilną, z poziomu A2 z perspektywą negatywną. To pierwsza obniżka ratingu Polski w historii od tej agencji.Parmenides69
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Komentarze (105)
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„Utrzymujące się duże deficyty sektora instytucji rządowych i samorządowych prowadzą do istotnego wzrostu długu publicznego, co wraz z rosnącymi kosztami odsetkowymi osłabia wskaźniki obsługi długu. Ponadto oceniamy, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co odzwierciedla procykliczne nastawienie fiskalne w ostatnich latach oraz ograniczoną chęć lub zdolność polskich władz do odbudowy buforów fiskalnych w warunkach sprzyjającej koniunktury gospodarczej”
@sztywnykocur: Parafrazując klasyka: "Dla KO to po prostu kwestia statystyczna, naturalna - ranking jak ranking, a za PiS to była tragedia, to było dramatyczne doświadczenie, to była metafizyka, spotkanie z Najwyższym!"
@N331: No jak PiS drukował papierki to było straszne xDDDD
Masz ty odrobinę RiGCzu? czy pan Tusk zajął miejsce religii w głowie? xDDD
Słabiutko jak na "elitę internetu".
Nie to żeby dług nie był ważny, ale po prostu innego rodzaju informacje były na wykopie.
kiedyś byłeś xD
Masz tu link do raportu, przeczytaj i znajdź mi ten cytat lub chociażby o równoważnym znaczeniu.
https://ratings.moodys.com/ratings-news/473201
@dzem_z_rzodkiewki: A przypomnij mi jak Tusk obniżał wydatki państwa? Bo to już 3 lata? Pewnie TVP zlikwidowana, 500+ zlikwidowane albo przynajmniej nie waloryzowane, nie ma żadnego babciowego i wdowiego, a dodatkowo rząd nawet nie planuje dawać emerytur artystom niepłacącym składek. Same cięcia prawda? po
„Utrzymujące się duże deficyty sektora instytucji rządowych i samorządowych prowadzą do istotnego wzrostu długu publicznego, co wraz z rosnącymi kosztami odsetkowymi osłabia wskaźniki obsługi długu. Ponadto oceniamy, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co odzwierciedla procykliczne nastawienie fiskalne w ostatnich latach oraz ograniczoną chęć lub zdolność polskich władz do odbudowy buforów fiskalnych w warunkach sprzyjającej koniunktury gospodarczej”