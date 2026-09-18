Rząd USA omyłkowo wysłał części do F-35 do Chin XD
Pentagon potwierdził, że części do F-35 wysłane zostały przez Hongkong do Chin. W efekcie Pekin mógł pozyskać tajne informacje o technologii obniżonej wykrywalności, do której dostęp mieli dotąd tylko Amerykanie i ich sojusznicyKosmita123
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Komentarze (56)
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No i ten właśnie kraj, wielki sojusznik USA, mimo wszytko użył swojego wywiadu by wykraść ten
@the-great-reset: Uwaga, podaje hasło:
@ni0bi: chyba dla ludzi, którzy emocjonalnie reagują na wszystkie propagandowe bzdury - LGBTQ, cywilizacja śmierci, robaki, wiatraki, zła Unia ¯\(ツ)/¯
Za dobrze było, stany, Europa, czy Australia rosły sobie bezkonfliktowo, jakieś proxy międzyczasie... Ale nie, bo pazerni na władzę i kasę zawsze mają niedosyt i wciąż za mało.
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident
https://en.wikipedia.org/wiki/Lavon_Affair