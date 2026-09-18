Kiedyś oglądałem wywiad z byłym pracownikiem CIA, John Chris Kiriakou. Opowiadał anegdotę o sprzedaży samolotow F35 do pewnego kraju. Tłumaczył, że USA chciało sprzedać samolot sojusznikowi, ale ze względów bezpieczeństwa nieznacznie, odrobinkę okroić awionikę (zmniejszyć możliwości oprogramowania samolotów), tak, że w przypadku gdyby samolot rozbił się na terytorium wroga, to żeby wróg nie uzyskał tej technologii.



No i ten właśnie kraj, wielki sojusznik USA, mimo wszytko użył swojego wywiadu by wykraść ten Pokaż całość