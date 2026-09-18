Dziwię się ludziom którzy w dzisiejszych czasach bawią się w podróbki. Już bardziej opłaca się jeździć bez prawka.

W razie wypadku i tak służby się skapną więc przed licytacją majątku na ewentualne gigantyczne odszkodowanie to nie pomoże.

A zwykłe kontrole są w dzisiejszych czasach nadwyraz rzadkie. Odkąd uzyskałem prawo jazdy w 2016 zrobiłem już jakieś 150 000 km i byłem kontrolowany dokładnie dwa razy:

* raz na trzeźwość - co ciekawe policjant Pokaż całość