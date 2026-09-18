Obcokrajowcy złapani z podrobionym prawem jazdy
Na którym był kod QR odsyłający do strony internetowej, gdzie je kupili xDDDDwilk-na-mikrofonie
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Na którym był kod QR odsyłający do strony internetowej, gdzie je kupili xDDDDwilk-na-mikrofonie
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Komentarze (15)
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Jeszcze trochę i wrócą lata dziewięćdziesiąte, przynajmniej sobie młodzież zobaczy:)
W razie wypadku i tak służby się skapną więc przed licytacją majątku na ewentualne gigantyczne odszkodowanie to nie pomoże.
A zwykłe kontrole są w dzisiejszych czasach nadwyraz rzadkie. Odkąd uzyskałem prawo jazdy w 2016 zrobiłem już jakieś 150 000 km i byłem kontrolowany dokładnie dwa razy:
* raz na trzeźwość - co ciekawe policjant