Ludzie zaraz odkryją, że śmieci są warte pieniądze i to spore, a jeszcze muszą za to płacić, do tego jest monopol na rynku, który uniemożliwia konkurowanie firmom z branży, co dodatkowo podbija sztucznie ceny wywozu.



Żeby tego było mało kasa nie idzie do firm, ale do samorządu, który te pieniądze dalej rozdziela i rozpisuje przetargi na wywozy śmieci, przetargi i urzędnicy to oczywiście świetna mieszanka korupcyjna.



BTW, taka Łódź jeszcze w zeszłym Pokaż całość