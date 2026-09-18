System kaucyjny działa za dobrze. W Słupsku podwyżka śmieci o 30%
Butelki PET i puszki lecą do automatów, żółty worek ubożeje, gmina traci 1,2 mln zł rocznie. Efekt? Od 2027 r. 40 zł od osoby zamiast 31,50. Segregujesz, zwracasz, a i tak płacisz więcej. Klasyczna polska ekologia.awe-spam
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
@chciwykrasnolud: Istniało stosunkowo proste rozwiązanie - zamiast wprowadzać system kaucyjny za grube miliardy, wystarczyło zielone pojemniki przemianować na butelkowe. Szkło + butelki PET oraz puszki ALU. To są frakcje, które bez problemu dziś można rozsortować przemysłowo. Do tego szerokie kampanie informacyjne, że każdą jedną butelkę czy puszkę wyrzuca się do
@chciwykrasnolud: dokładnie, przed wprowadzeniem kaucji ludzie nie zwracali butelek PET do sklepów, ciekawe dla czego....
Żeby tego było mało kasa nie idzie do firm, ale do samorządu, który te pieniądze dalej rozdziela i rozpisuje przetargi na wywozy śmieci, przetargi i urzędnicy to oczywiście świetna mieszanka korupcyjna.
BTW, taka Łódź jeszcze w zeszłym