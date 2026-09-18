Rosjanin przepłynął wpław z Królewca do Litwy, odmówiono mu azylu
68-letni Rosjanin przepłynął Niemnem z rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego do sąsiedniej Litwy, by ubiegać się o azyl, jednak został zawrócony do Rosji.kenai
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68-letni Rosjanin przepłynął Niemnem z rosyjskiego obwodu kaliningradzkiego do sąsiedniej Litwy, by ubiegać się o azyl, jednak został zawrócony do Rosji.kenai
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Komentarze (84)
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- Listen! - mówi dowódca - Twoja mission jest top secret i very fuckin' important. Twoim celem jest dotrzeć do Moscow i zdobyć top secret information na temat planowanej invasion! Potem nasz łącznik we Vladivostok załatwi Ci powrót do USA. Zrozumiałeś?
- Yes, sir! Znaczy... Da, tawarisz kamandir!
Zrzucają agenta na
@nixodus: i co wtedy by sie stało?
@ubijakitopiel: dlaczego kłamiesz i manipulujesz?
2021, koloryzowane
Ten opozycjonistą nie był. Bo opozycjoniści mają kontakty z zagranicą i są łatwi do zweryfikowania w razie potrzeby, przez przyjaciół za granicą.