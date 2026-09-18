Współczesność jest ogólnie bardzo męcząca, nie chodzi tylko o pracę czy jakieś codzienne obowiązki ale praktycznie wszystko wokół nas. Każda rzecz próbuje zwrócić na siebie naszą uwagę; wszędzie jakieś ekrany, komunikaty, coś świeci, piszczy, gada. Jedziesz z i do pracy, każde drzwi muszą ogłaszać czy się otwierają czy zamykają, każdy przycisk musi być koniecznie podświetlony i najlepiej jeszcze migotać i potwierdzać głosowo że go wcisnąłeś. Zamiast Pani Basi w okienku masz biletomat Pokaż całość