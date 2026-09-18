Polacy są przewlekle zmęczeni
Blisko 80 proc. Polaków w ostatnich trzech miesiącach odczuwało przewlekłe zmęczenie. Co czwarty nie przesypia więcej niż sześć godzin na dobę - wynika z raportu PZU Zdrowie "Epidemia zmęczenia. Polacy nie mają czasu na zdrowie".VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (78)
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@Qullion: nie za dużo wymagasz od wykopka, który dodatkowo nie widzi świata poza polityką?
Bardzo.
Ciężkie to dla jego.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ehhh...
@kosmetyka-amber: Jeśli ćwiczysz intensywnie wieczorem, to możesz się później wybudzać w nocy.
Pracuję na 1.5 etatu (etat+nadgodziny) bo mój niebieskipasek ciężko zachorował i od roku nie może pracować. Do tego codzienne dojazdy do pracy 1h w jedną stronę+ stresująca praca i wypisz-wymaluj moje problemy ze snem. No wiem, zawszę mogę zrezygnować z pracy i jeść gruz ¯\(ツ)/¯
A dopiero jest rano
Miejsc pod mostami dla was nie starczy. W czasie gdy będziecie szukać jedzenia po śmietnikach to banany, dzieci januszy, będą się śmiać z was frajerów z jachtów na Karaibach.
#bekazprawakow #jkm #konfederacja #januszebiznesu #mentzen