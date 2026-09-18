O czym wy mówicie? Przecież jest zajebiście i ma być jeszcze lepiej. Idziemy w ścieżkę dobrobytu, a w dobrobycie nie jest drogo. Rzeczpospolita i firmy energetyczne - ONUCE. Wczoraj o tym czytałem tutaj, na głównej wisiało cały dzień więc musi być prawdą, na dowód screen. Po co mieliby kłamać?



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