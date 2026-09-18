Podatek skacze z 11 do 50 proc. Polacy zapłacą znacznie więcej
Polskie firmy energetyczne alarmują w Brukseli, że realizacja polityki klimatycznej wiąże się z coraz wyższymi kosztami. Jak informuje "Rzeczpospolita", opłaty za emisję CO2 stanowią już około połowy ceny energii elektrycznej sprzedawanej przemysłowi w Polsce.Bobito
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Komentarze (77)
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@3mortis: NIE BĘDZIE W EUROPIE ENERGII Z WĘGLA BO TAK xDDDD No tak nasza wina że nie posłuchaliśmy psychopatów z Brukseli xD
Jak polska nie jest w stanie zmienic nastawienia ue a chciala byc w ue to jakos na ta sytuacje trzeba bylo sie przygotowac czy ci sie to podoba czy nie, jak sie nie mysli w przod to sie potem placze, nawet jesli uznasz ze wegiel koniecznie musi zostac a ue nie
Jedyne co zrobili to wprowadzili kolejne durne przepisy które ograniczają przydomowe magazynu energii a kolejne ograniczenia wchodzą za 18 miesięcy.
@nieco: jak ja kocham łotabałtizm!
rozumiem że aktualny rząd z tym walczy, tak?