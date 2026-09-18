Śmieci w Słupsku podrożeją. Winny system kaucyjny
Kolejny wielki sukces systemu kaucyjnego - Słupsk dołącza do grona miast podwyższających opłaty za śmieci komunalne z powodu braku plastiku, który był wcześniej odzyskiwany i sprzedawany. Miesięczna stawka ma wzrosnąć o niemal jedną trzecią za osobę z 31,50 zł do 40 zł.WroTaMar
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Komentarze (41)
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@LukaszSZCZ: piwniczaki nie mają własnego zycia, muszą się karmić aferami z internetu
@MazurskiSmak: Zapomniałeś że rosyjska, Polacy przecież są zbyt głupi by ogarnąć że ten cały system kaucyjny to idiotyzm, dopiero agenci FSB musieli im to powiedzieć. Właśnie za takich kretynów władza ma swój naród.
@viktorro to jest zwyczajnie nieprawda
[Wczoraj to gdzies przeczytałem i mi się wyjątkowo spodobało]