Cięcia budżetowe to jedno z pierwszych narzędzi, po które powinny sięgać instytucje, gdy brakuje pieniędzy. Zamiast szukać dodatkowych środków od obywateli czy podnosić opłaty, naturalnym krokiem jest optymalizacja własnych wydatków i szukanie oszczędności tam, gdzie budżet jest "rozdęty". Zanim podniosą opłatę nich pokażą jak próbowali w inny sposób szukać oszczędności.