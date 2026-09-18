Podwójne standardy emerytalne w Polsce. Kobiety 24,5 roku, mężczyźni 16,3
Liczba lat życia na emeryturze bardzo różni się w Europie. A w Polsce między płciami wybitnie. Polki są na 3. miejscu w Europie wśród najdłużej żyjących emerytek. Polacy na 7. miejscu wśród żyjących najkrócejkenai
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Komentarze (22)
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@polski_chinczyk_kek: Coś w tym jest. Prezydent przygarnął z bąbelkiem dziewuchę, a premier -
@kenai: Przez dowalenie kolejnych dwóch lat facetom, gdzie jesteśmy w ogonie średniej długości życia w Europie i od takiego Włocha żyjemy 4-5 lat krócej, nie no super partia, brawo tusk.
Należy rozdzielić system emerytalny wg płci i nie dopłacać do żadnego z budżetu(ani nie pozwolić zaciągać długów), tyle w temacie. Jak brakuje w którymś to proporcjonalnie mniej wypłacać.
Poza tym jeszcze jest dyskryminacja bo kobieta ulge podatkową dostaje po przekroczenu 60 lat, a facet 65. To powinno byc też równe.
Na każdym kroku jest transfer
Czyli widać kto żyje kosztem kogo
Skoro kobiety żyją dłużej, bardziej dbają o siebie = częściej korzystają że służby zdrowia to naturalnie wypychają facetów z systemu.
A to dokłada się do całego rezultatu: dłużej pracujesz, ciężej pracujesz, mniej masz czasu i możliwości zadania o siebie i średnia w narodzie leci w dół.
@chmiels: dokładnie.
Idziesz do lekarza a tam już 10 kobiet w wieku emerytalnym bo dłużej żyją, jest im ich więc więcej.
Kto był w szpitalu wie jak to działa. Blok operacyjny, osobne sale, najpierw biorą pod nóż: dzieci, potem kobiety a na koniec mężczyzn.
Kostucha bierze w odwrotnej
No dajcie już spokój