Nie dość, że jest taki transfer pieniędzy do kobiet to jeszcze zawsze to faceci są źli xD

Należy rozdzielić system emerytalny wg płci i nie dopłacać do żadnego z budżetu(ani nie pozwolić zaciągać długów), tyle w temacie. Jak brakuje w którymś to proporcjonalnie mniej wypłacać.

Poza tym jeszcze jest dyskryminacja bo kobieta ulge podatkową dostaje po przekroczenu 60 lat, a facet 65. To powinno byc też równe.

Na każdym kroku jest transfer Pokaż całość