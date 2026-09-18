„jej dotychczasowa pewność siebie została mocno zweryfikowana” pewność siebie... piękne określenie na głupotę połączoną z chamstwem. w takim razie jazda na zakazie to niezależność w podejmowaniu decyzji, a parkowanie na kopercie to umiejętność wykorzystywania okazji. jeszcze dwa akapity i będzie miała gotowy profil na LinkedIn...( ╭ ☞ σ ͜ ʖ σ ) ╭ ☞