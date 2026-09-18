Ignorancja level master. Katowiczanka złamała sądowy zakaz pod samym sądem
Przyjechała samochodem, mając... sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymała się na parkingu pod samymi oknami sądu. Jakby tego było mało, zaparkowała na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście nie mając do tego uprawnień.marty-rokicki
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Komentarze (8)
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Pójdzie jej w pięty jak dostanie trzeci zakaz prowadzenia i czwarty nakaz meldowania się. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nieźle, ale I tak nikt nie przebije tego dindu. ( ͡° ͜ʖ ͡°)