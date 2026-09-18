KŁODAWA: odpady zamiast soli
Kopalnia Soli Kłodawa - największa czynna kopalnia soli kamiennej w kraju może wkrótce stać się wysypiskiem śmieci. Pojawił się bowiem projekt przekształcenia jej części w podziemne składowisko niebezpiecznych odpadów. Lwia część mieszkańców jest oburzona. Mówią wręcz o b----e ekologicznej.mirekwirek
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Komentarze (30)
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@Franciszek_Morawiec: Po tym zdaniu wnioskuję, że nie masz bladego pojęcia o utrzymywaniu kopalni, ani o tym jak wygląda wydobycie na zawał.
Wysady solne gromadzą się w skałach nieprzepuszczanych. Gdyby woda mogła tamtędy przepływać, soli by nie było, rozpuszczałby się stopniowo. (Tak, są solanki nasycone ale teraz nie o tym).
Miejsca po takich wyrobiskach są właściwe na gromadzenie odpadów, ponieważ są bezpieczne -> raz, że głęboko, po drugie, poprzedni wywód.
Oczywiście odpady mają pochodzić głównie z Niemiec. Ja pie*dole, nie chodzi mi nawet o ten rząd, ale ludzi którzy na to głosują.