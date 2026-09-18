Widać, że to zlecenie zagranicy. Może wydobycie soli przestanie się opłacać. Wtedy zakład zamknąć, szyby zaplombować i pilnować, bo za 50-100 lat wszystko może się zmienić. Ale nie. Najlepiej skazić teren, by nic nigdy w tym miejscu już nie było. Jak z kopalniami węgla. Zamiast zamknąć i zabezpieczyć, to wysypywali gruz, zalali i wszystko zniszczyli. Nikt nie pomyślał, że za 100 lat może technologia tak pójść do przodu, że węgiel może być Pokaż całość