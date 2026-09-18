Sebastian M. zagrał va banque. Ma nowego obrońcę.
Z naszych informacji wynika, że Sebastian M. ma nowego obrońcę. To mec. Marcin Jakubowski ze Szczecina.afro1984
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Z naszych informacji wynika, że Sebastian M. ma nowego obrońcę. To mec. Marcin Jakubowski ze Szczecina.afro1984
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Komentarze (46)
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Baba, bandyta za kółkiem zabiła dwie osoby, dostała wyrok, ale siedzieć nie idzie, bo najpierw miała praktyki stomatologiczne, a teraz jej przykro za hejt i jej smutno...
https://www.youtube.com/watch?v=xkiHYn1ZO2U
jak raz sędzia zezwolił na odroczenie ze względu na depresję, to można to pewnie długo przeciągać, jeżeli odpowiednio "zmotywowany" lekarz będzie wystawiał kwity, że jej się nie polepsza, a może nawet pogarsza. Bo skoro się nie polepszyło w żadnym stopniu, to nie ma przesłanek by wsadzić ją do pierdla, skoro wcześniej identyczny stan tego nie umożliwił. Ale też liczę, że powinie się cipie
Wystarczyłoby, żeby pozorował pierwszą pomoc: telefon na 112, teatralna próba uwalniania