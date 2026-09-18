W końcu będą ją musieli zamknąć

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jak raz sędzia zezwolił na odroczenie ze względu na depresję, to można to pewnie długo przeciągać, jeżeli odpowiednio "zmotywowany" lekarz będzie wystawiał kwity, że jej się nie polepsza, a może nawet pogarsza. Bo skoro się nie polepszyło w żadnym stopniu, to nie ma przesłanek by wsadzić ją do pierdla, skoro wcześniej identyczny stan tego nie umożliwił. Ale też liczę, że powinie się cipie