"The Spectator": Tego nie mówią wam o pożarach. To nie klimat głównym winowajcą
Na pewno słyszeliście, że przez zmiany klimatyczne Europę pustoszą bezprecedensowe pożary. To nieprawda: zakres pożarów jest w tym roku najmniejszy od lat, a winę za zniszczenia w dużej mierze ponoszą politycy i ich głupie decyzje. Przynajmniej w Anglii.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (28)
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https://ourworldindata.org/grapher/cumulative-area-burnt-by-wildfires-by-week?country=~OWID_EUR
xD
No i?
@kopawdupeswiniom: pewnie za bardzo nie ma już co się palić, las potrzebuje trochę czasu na odrośnięcie
a w reszcie świata?
U mnie za stodołą też nic się nie spaliło, więc również potwierdzam, że pożary nie są spowodowane zmianami klimatu.
"Artykuł stosuje klasyczny schemat publicystyki negującej zagrożenia klimatyczne:
Bierze lokalny, rzeczywisty problem (spór o metody ochrony wrzosowisk w Wielkiej Brytanii).
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