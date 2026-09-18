Bardzo lubie, hmm albo lepiej: "lubiałem" oglądać zwierzątka na TVP gdzie lektorem jest Czubówna. Teraz jest to jeden wielki shit, co rusz zmiany klimatyczne, zmiany klimatyczne i zmiany klimatyczne. Już nawet nie wiem ile gepard dziennie wpierdli mięsa, ale wiem ze mu centki blakną... przez zmiany klimatyczne.