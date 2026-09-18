Tak nagina się fakty, by promować SCT. Zdrowie dzieci i brudne chwyty
Do naszej redakcji dotarł komunikat prasowy, przygotowany Fundację Instytut Zrównoważonej Gospodarki oraz rozpowszechniany przez agencję Profeina. Po weryfkacji okazało się, że przedstawia wyniki badania w sposób mocno zaskakujący.francuskie
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Komentarze (9)
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W końcu już wiem dlaczego, bo sam sobie to wyszukałem i jest hit. Rygorystyczny zamordyzm pod tytułem ULEZ
Szybko, wykopujcie spamera!