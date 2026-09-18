W tym tygodniu w Radio Kampus była audycja z jakimś profesorkiem właśnie o raporcie z wdrożenia ULEZ. W skrócie zmarnowana godzina, masa pitolenia i pobocznych tematów, zero konkretów. Chłop pitolił jakieś totalne farmazony, młody redaktorek też tylko przeszkadzał, wszystko było dramatyczne i bardzo ważne i wyjątkowe i bardzo naukowe, tylko nie podali żadnej liczby.

W końcu już wiem dlaczego, bo sam sobie to wyszukałem i jest hit. Rygorystyczny zamordyzm pod tytułem ULEZ Pokaż całość