Pchają pieniądze w związki, bo związki mają ogromną siłę sprawczą i potrafią wpływać na politykę firmy. A mają ogromną siłę sprawczą, bo mają wielu zrzeszonych członków.



W JSW osiągają to w bardzo prosty sposób: nowo przyjęty kret pracuje w jakiejś spółce pobocznej (np.(SiG - JSW Szkolenie i Górnictwo zarządzanej przez związkowca) gdzie wykonuje te same obowiązki co kret-związkowiec, może nawet pracować obok niego - ale dostaje znacznie niższe wynagrodzenie. Dopiero gdy się Pokaż całość