Miliony ze Skarbu Państwa idą na związki zawodowe. JSW (34,3 mln), KGHM (21 mln)
Choć wiele spółek z udziałem Skarbu Państwa boryka się z gigantycznym zadłużeniem, to zarządy nie wahają się przeznaczać pieniędzy na działalność związkową. Kto tak naprawdę finansuje armię działaczy, dlaczego korporacje wolą przemilczeć te kwoty i jakie apanaże trafiają do liderów Solidarności? NFXMAG
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Komentarze (24)
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@jbpis: Dokładnie, zapisujesz się do związku zawodowego z Twojej pensji jest pobierana pewna kwota, np 50 zł miesięcznie i tyle, członkowie wybierają przedstawicieli, którzy za swoją pracę dostają dodatek lub pensje właśnie z tych składek, proste i logiczne. Jak jesteś skuteczny to Cię wybierają na następną kadencje jak nie to wypad i szukamy innych jak związek jest nieudolny to się
W JSW osiągają to w bardzo prosty sposób: nowo przyjęty kret pracuje w jakiejś spółce pobocznej (np.(SiG - JSW Szkolenie i Górnictwo zarządzanej przez związkowca) gdzie wykonuje te same obowiązki co kret-związkowiec, może nawet pracować obok niego - ale dostaje znacznie niższe wynagrodzenie. Dopiero gdy się
Tropił nadużycia w spółce węglowej. "Zostałem potraktowany jak przestępca"
@jagoslau:
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mafia_w%C4%99glowa