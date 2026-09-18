Rybnik wyłączył blok 225 MW. Polska ucieka od węgla, ceny rosną
Uprawnienia kosztują dziś dwa i pół raza więcej niż spalany węgiel.zweryfikujkonto
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Uprawnienia kosztują dziś dwa i pół raza więcej niż spalany węgiel.zweryfikujkonto
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Komentarze (78)
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Na tym polega unijna „ekologia”.
@jednorazowka: Podatkologia.
To jest dla mnie niepojęte. To jest czysty sabotaż.
No, ale ważne żeby realizować pisowski "plan społeczny" i żeby kilofki robiły na grubie zarabiając za bezsensowną "pracę" wydobycia skrajnie nierentownego węgla - całkiem sensowne pieniądze.
Mamy gest.
I to nie jest nasze ostatnie słowo.
Nie dotyczy węgla brunatnego, który wydobywa się odkrywkowo i kamiennego w zagłębiu lubelskim.
Ale warto się poświęcić dla ratowania kilimatu i zredukować nieco swoich 0.6% światowych emisji prawda?
Nie 100%, tylko 70% to po