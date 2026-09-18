Nie było alarmu, plany były stare, a zbiorniki niegotowe. Mocny raport NIK po powodzi
Dwa lata temu Wrocław stoczył walkę z żywiołem, gdy przez miasto przetaczała się szczytowa fala na Odrze. Dziś raport NIK punktuje bałagan w całym regionie: zbiorniki retencyjne nie zostały przygotowane na maksymalne zbijanie fali, kluczowe meldunki gubiły się w drodze do służb, a dane z systemu stemurison
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Komentarze (64)
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Jak dla mnie to firma
@erebeuzet_: Gdzie wady? (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)