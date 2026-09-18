Kurde, a gdy mówiłem to zaraz w trakcie powodzi, że stan zbiorników jest zaskakująco wysoki jak na nadchodzącą powódź i w sumie dużo osób o tym mówiło gdy powódź zaczynała się w Czech to wszystkich wyśmiewano. Gdzieś jeszcze mam na kompie albo telefonie zrzuty ekranu dzień przed ulewami w PL jak zapełniali zbiorniki i zlewali wodę tylko w godzinach wieczornych kiedy można za energię dostać więcej kasy.



Jak dla mnie to firma Pokaż całość