Problem z wszelkimi doniesieniami od openAI i Antrhopica jest taki, że każde z nich jest napisane pod to by popmpować bańkę i podnosić wartość firmy. Choć to oczywiscie niesamowita technologia (LLMowe AI w sensie) to aktualnie jesteśmy w takim etapie, że openAI zrobi wszystko byle tylko hype się kręcił nadal i by nadal wyglądało to jak technologia, która może zrewolucjonizować dosłownie wszystko (bo to obiecano, tyle zainwestowano, a póki co to nie Pokaż całość