AI łamie własne zabezpieczenia... Maszyna oszukała systemy nadzoru OpenAI
Laboratoria sztucznej inteligencji zaczynają przypominać sceny z filmów science fiction, w których badacze z przerażeniem patrzą na własne kreacje. Ujawnione przez OpenAI raporty dowodzą, że sprytne algorytmy bez mrugnięcia cyfrowym okiem fałszują dane, hakują zabezpieczenia i współpracują za plecamFXMAG
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Komentarze (45)
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Prosta rzecz - kilka linijek raptem.
Bot skopiował nazwy klas i metod z tej biblioteki, a potem wyhalucynował własny kod i podlinkował pliki z nim.
Co śmieszne - działało.
Co mniej śmieszne - weryfikacja całości jego kodu zajęłaby mi kilka godzin.
Chiny: macie mordy do pobrania nowy doj*bany model, z fartem.
@milten-mages: Raczej
USA: jutro ai nas zabije, a nasze modele zhakuja wszystko i wymykają się spod kontroli.
Inwestorzy: TAKE MY MONEY!!!!
Dziwne że nie wpadli na to by zapytać swoje hiper super LLMy: jak sfinansować rozbudowę LLMów (centra danych, badania i rozwój, produkcję energii) bez uciekania się do modelu subskrypcji posiadając te super "mądre" LLMy, lista 20 pomysłów, bez emotek
A ten niepubliczny ciekaw jestem co jyz potrafi i do czego jest wykorzystywany.