Z brakiem skupienia uwagi ciężko walczyć książkami które często są długie.Może lepiej może by promować książki które są zbiorami felietonów. Zacząć od pokazania że książki mogą być ciekawą alternatywą dla scrolowania, a potem ktoś prędzej sięgnie po dłuższe formy.



Na przykład ja nie interesuję się motoryzacją, ale książki Jeremiego Clarksona które są właśnie zbiorami felietonów z gazety, prawie wszystkie przeczytałem. Głównie temu, że te felietony mają max kilka stron, można siąść na Pokaż całość