Singapur płaci obywatelom za czytanie
Wystarczy 15 minut lektury dziennie, żeby zdobyć wirtualne monety wymienialne na gotówkę. Władze liczą, że akcja pomoże w walce z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych i poprawi poziom koncentracji wśród obywateli.GrimoaldStarszy
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Komentarze (21)
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Takie akcje nic nie dadzą. Jeżeli ktoś ma wywalone na czytanie, to nie będzie czytał.
To na pewno ale jak ktoś się zniechęcił w szkole (bo były trudne lektury) albo w ogóle nigdy nic nie czytał to mała zachęta może chyba sprawić że akurat odkryje że czytanie to ciekawa alternatywa do telefonu. W Singapurze tak sama robią z promocją zdrowego trybu życia i płacą jakieś drobne za aktywności fizyczne. Może za ileś lat zrobią
@kotbehemoth:
Lektury w szkole są dobrane nieodpowiednio do wieku.
Do pewnych książkę trzeba po prostu dorosnąć. Dopiero gdy człowiek ma już jakieś doświadczenie życiowe zaczyna rozumieć i doceniać pewne książki.
Na przykład ja nie interesuję się motoryzacją, ale książki Jeremiego Clarksona które są właśnie zbiorami felietonów z gazety, prawie wszystkie przeczytałem. Głównie temu, że te felietony mają max kilka stron, można siąść na
@StaryPierdziel: Tylko 12? Od razu 72 godziny i do kasy ( ͡~ ͜ʖ ͡°)