Długo się bilem z myślami, ale muszę chłopu racje przyznać. Jedyne dobre wyjście w razie wojny. Bronić tego chlewu zwanego dla niepoznaki trzecią rp nie mam zamiaru. Życie w tym kraju pozbawiło mnie zdrowia psychicznego juz dawno temu, nie wytrzymalbym na froncie z dronami na głową ani tygodnia. Wiec co? Uciekać jak szczur i żyć na obczyźnie jak szmata? W takiej sytuacji podziałów politycznych i atomizacji społecznej wojna wyciągnie z nas najgorsze Pokaż całość