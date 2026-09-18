Znała go cała Polska. Po wkroczeniu bolszewików, Witkacy, popełnił s---------o
18 września 1939 r pisarz i malarz Stanisław Ignacy Witkiewicz, wspólnie z towarzyszącą mu wówczas Czesławą Oknińską-Korzeniowską. Na wieść o wkroczeniu do Polski bolszewików, postanowili popełnić s---------o.konkarne
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Komentarze (63)
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Ciekawy jestem jakby to teraz wyglądało wśród polskich artystów?
@ipkis123: Z tym, że Wykopki o tym mówią głośno i nie dostają wielomilionowych dotacji na propagowanie "sztuki". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Dzięki, KGŁ zawsze w sercu.
A dziś braunowcy wyznają miłość do bolszewików a Olszański bezcześci pamięć Gintrowskiego. Ale wstyd
Wersja Bończyka zdecydowanie bardziej do mnie trafia
https://www.youtube.com/watch?v=3t80Ueio9Kk
@chwostek: spokojnie, mamy 2026 rok, co za problem zacząć nowe życie w innym miejscu? Najpierw piszesz, że nie chcesz żyć w tym chlewie, a potem wolisz się zabić, niż ten chlew opuścić...
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@g-c-m: Raczej smutni, pewnie liczyli że przekonają go do współpracy a jak nie to przynajmniej popastwią się nad nim w jakiejś katowni.