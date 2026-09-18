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Będzie, przy takiej ilości ludziom się znudzi, mediom się znudzi i w końcu przestaną tyle o tym pisać i nie będzie afer w sensie takim, że nie będa o tym pisać, więc nie będzie afery. Kiedys codziennie klepali, jak PiS używa TVP jako swoją tubę propagandową, a teraz 80% czasu antenowego dostaje PO i nikomu już nie przeszkadza. Kiedyś było trąbienie o kolejkach do lekarzy, a teraz dopiero jak