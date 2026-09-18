PRODUKUJEMY GENIALNE DRONY. DLACZEGO POLITYCY BLOKUJĄ POLSKĄ ARMIĘ?
Czy Polska jest gotowa na rewolucję bezzałogowców? Posiadamy genialne, rodzime technologie, prężnie działające firmy oraz oficerów w Wojsku Polskim, którzy doskonale rozumieją, że przyszłość pól bitewnych należy do dronów. Mamy niemal wszystko, by stać się dronową potęgą. Brakuje tylko wsparcia...ArtyQ
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Komentarze (28)
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Czy 3 RP kiedykolwiek faworyzowała polskie prywatne firmy kosztem zagranicznych?
Gościu nie ma pojęcia o temacie, jedynie nieudolnie czyta z promptera.
Po drugie.
Nie ma sensu budować milionów dronów - te zmieniają się zbyt szybko - należy mieć zdolność ich szybkiego wyprodukowania.
Po trzecie.
Musimy posiadać to czego nie da się szybko wyprodukować: czołgi, lotnictwo, helikoptery, BWP itd.