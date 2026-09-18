Dlaczego? Nie zrozumcie mnie źle, ale w Polsce nie ma polityków. W Polsce, albo jesteś wierny i bierny, tańczysz jak ci zagrają, albo są na ciebie haki i masz związane ręce, albo cię nie ma. Jeżeli spróbujesz iść pod prąd to natychmiast aparat państwowy w postaci nie tylko służb, ale przede wszystkim mediów publicznych i zaprzyjaźnionych gadzinówek zrobią z ciebie szaleńca, głupka, kryminalistę...Niepotrzebne skreślić. Czy to przypadek, że po '89 rządzą nami Pokaż całość