Linux podobno tego nie wymusza.

Jednak jeśli w przyszłości każda strona będzie wymagała weryfikacji wieku, to takie rozwiązanie musi zostać zautomatyzowane na poziomie przeglądarki lub systemu operacyjnego.

Przechodzenie przez mObywatela i logowanie się bankiem na każdej nowej stronie, na której chcemy się zarejestrować, będzie potwornie uciążliwe i gorsze niż dzisiejsze popupy o ciasteczka RODO. To całkowicie zabije wygodę korzystania z sieci.