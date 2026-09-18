Skan twarzy albo dowód. Windows i macOS wymuszą weryfikację wieku!
Nowe przepisy stanowe w Kalifornii, Kolorado i Illinois nakładają na systemy operacyjne, takie jak macOS i Windows, obowiązek weryfikacji wieku użytkowników już od 2027 roku, co może wiązać się z wykorzystaniem skanowania twarzy lub dokumentów tożsamości wydanych przez organy państwowe.Tired_
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Komentarze (76)
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Nałóżmy ludziom obowiązek bo istnieją mądre dzieci i głupi rodzice
PS. 1.1.1.3 i 1.0.0.3 rozwiązuje Twój problem. A chyba nie jesteś dzieckiem. Może zatem chociaż nie jesteś rodzicem
@jbpis: szury przeciwko czytaniu ze zrozumieniem, ale za snuciem teorii spiskowych na podstawie kłamliwych wpisów przez jakichś nonejmów.
Przecież w podlinkowanym artykule masz jak byk, że prawo nie wymaga absolutnie żadnej weryfikacji, tylko DEKLARACJĘ WIEKU przy zakładaniu konta, bez jakiegokolwiek sprawdzania czy weryfikacji co podał użytkownik.
@jbpis:
Ciekawe czy będzie można zaznaczyć, że mimo 13 lat człowiek identyfikuje się jako pełnoletni.
Jednak jeśli w przyszłości każda strona będzie wymagała weryfikacji wieku, to takie rozwiązanie musi zostać zautomatyzowane na poziomie przeglądarki lub systemu operacyjnego.
Przechodzenie przez mObywatela i logowanie się bankiem na każdej nowej stronie, na której chcemy się zarejestrować, będzie potwornie uciążliwe i gorsze niż dzisiejsze popupy o ciasteczka RODO. To całkowicie zabije wygodę korzystania z sieci.
@LadySandra: oh, wygodę na pewno poprawią. Ale nie brak w6gody jest tutaj problemem.
@belzebup: dokładnie. Zajebiśice, że z podejścia "to jest niedopuszczalne", przeszliśmy do "jak zrobić żeby to nie było uciążliwe". Gotowanie żaby w najlepsze.
i
Spokojnie. Na początku deklaracja. Na weryfikowanie z mordy/dowodu nadejdzie czas. Nie wolno tak od razu wrzucać żabek do wrzątku....(╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
e-faktury też nie były obowiązkowe, a teraz mamy ksef.
@daunowix: hahah x D a jakie to są te niechujowe? te co akurat działają na linuxie, nie? haahahah
@daunowix: włączam i gram mordo
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Inwigilacja, której nie popieram: szitpostowanie na wykopie za okazaniem dowodu tożsamości XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD