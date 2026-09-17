głupia baba myslała że jak zrobi szwindel na 180 000zł to jej ujdzie płazem

bo tym co kradną 10 lub 100 milionów a nawet miliardowe wałki robia ... uchodzi płazem

z tych 180 000 nawet niema jak sie podzielić wiec nikt za nią nie stanie, nikomu nic nie skapnie

jak kraść to miliony jak dym..ć to księżniczki