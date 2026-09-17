Policja wjechała Gorgoń-Mróz na kwadrat
Śledztwo dotyczy trefnego raportu, za który pani profesor wzięła pieniądze z budżetu (180 tyś). Hej! Maćko moderacja! To znalezisko też wywalicie "za manipulację"? A mi dacie bana za link do portalu internetowego polskiego dziennika ogólnokrajowego Rzeczpospolita?Buckshot_00
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Komentarze (90)
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W Minecrafcie
@mr-robot78: tego nie ruszą bo będą musieli zamknąć wszystkich lekarzy
bo tym co kradną 10 lub 100 milionów a nawet miliardowe wałki robia ... uchodzi płazem
z tych 180 000 nawet niema jak sie podzielić wiec nikt za nią nie stanie, nikomu nic nie skapnie
jak kraść to miliony jak dym..ć to księżniczki
Spróbuj teraz obywatelu mieć kolizję drogową z lekarzykiem, zaraz się okaże że odpala menory five do jakiegoś polityka i z kolizji robi się nagłe wypadek z uszkodzeniem ciała, a lekarz dostał od niego depresji i boi się jeździć samochodami xD
@Ulic_Qel_Droma: Różnica jest w skali wałka:
1 Gorgon robiła wałki na setki tysięcy = nie stać jej na opłacenie się prokuratorom i sędziom = została rzucona na pożarcie motłochowi
2 Kacprzyk robił wałki na miliony = stać go na opłacenie się komu trzeba = sprawa będzie ciagnać sie latami i zakończy się czymś z poniższej listy: