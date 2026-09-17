Tak sobie myślę... Jakiś czas temu wyszło, że serbowie robili safari dla ludzi, którzy chcieli sobie postrzelać do innych ludzi. Nikt za to nie był przed sądem Jakby tak np ktoś zaczął organizować, nie wiem, np przeloty helikopterem z możliwością postrzelania sobie do łódek na Morzu Śródziemnym, to chyba byłby także dochodowy interes.