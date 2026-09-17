Zabili kozę na zapleczu lokalu w Wałbrzychu. Chcieli przyrządzić sobie jedzenie.
Dwóch obywateli Bangladeszu i jeden obywatel Indii stanęli dzisiaj (17 września) przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychussnake80
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Dwóch obywateli Bangladeszu i jeden obywatel Indii stanęli dzisiaj (17 września) przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychussnake80
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Komentarze (68)
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Zaczyna się ubogacenie na pełnej....
Że nie można gwałcić, pewnie też nie wiedzą.
Co w ogóle za obrona? Bo oni mają inną kulturę i religię...
Z tym mogę się zgodzić. Skoro chcą żyć wg swoich wartości, powinna zostać zasądzona deportacja. Tam u siebie mogą żyć jak chcą.
Ignorantia iuris nocet! W polskich realiach sądowych taka linia obrony ma jednak minimalne szanse na powodzenie, a adwokata bym już zwolnił za taki rekst. Sędzia zada tylko dwa pytania: Jak długo przebywają w Polsce i czy sprawcy podjęli jakikolwiek wysiłek, by poznać prawo? np. czy zapytali urzędnika, lekarza weterynarii, sąsiada, kogokolwiek, czy tak można?
Odpowiedz może być tylko jedna -
Oczywiście można nie zarejestrować urodzenia, ale jak cię złapią to kary są naprawde wysokie w tym mogą odebrać dopłaty.
Ano powinien wziąć to pod uwagę i deportować ich do ojczystego kraju, żeby mogli w spokoju żyć według swoich wartości.
@KornikDusz: nie widziałeś tego prequel'a "Matrix: System Trial"?
Nakręcili mnóstwo rożnych