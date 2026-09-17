„Mieszkańcy okolicy twierdzą, że nie był to pierwszy przypadek, gdy ten sam amstaff opuszczał posesję. Według ich relacji wcześniej miał zaatakować innego psa. Miał również wbiec na prywatną posesję, na której przebywało dziecko.”



„Za takie naruszenie grozi kara ograniczenia wolności, grzywna do 1000 złotych albo nagana”



Sytuacja powtarza się kilkukrotnie, a klasycznie państwo z dykty ma to w dupie. 1000zl mandatu lub NAGANA, za to, ze nie pilnowany niebezpieczny pies biega gdzie Pokaż całość