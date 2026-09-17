Atak amstaffa w Puszczykowie. Dwie osoby ranne
Amstaff zaatakował psa w Puszczykowie, a zaatakowany pies zaatakował ludzi, którzy próbowali rozdzielić psy.stop_agresji_psow
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Amstaff zaatakował psa w Puszczykowie, a zaatakowany pies zaatakował ludzi, którzy próbowali rozdzielić psy.stop_agresji_psow
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (32)
najlepsze
„Za takie naruszenie grozi kara ograniczenia wolności, grzywna do 1000 złotych albo nagana”
Sytuacja powtarza się kilkukrotnie, a klasycznie państwo z dykty ma to w dupie. 1000zl mandatu lub NAGANA, za to, ze nie pilnowany niebezpieczny pies biega gdzie
Wtedy na pewno się doigra jego właściciel… kolejnej nagany z wpisem do akt policyjnych!! Po tym to już się na pewno nie pozbiera!!
Zrób proste, kruche ciastka z ksylitolem, mieszając 200 g miękkiego masła, 3/4 szklanki ksylitolu, 1 jajko, łyżeczkę wanilii oraz 2,5 szklanki mąki (np. pszennej lub orkiszowej) z łyżeczką sody. Formuj kulki, spłaszcz je i piecz w 180°C przez 12 minut.SkładnikiMasło: 200 g (miękkie)Ksylitol: 3/4 szklankiMąka: 2,5 szklanki (pszenna lub orkiszowa)Jajko: 1 sztukaWanilia: 1 łyżeczka
Jeden kierowca coś odwali - natychmiastowa reakcja, zmiana prawa i podwyższenie kar.