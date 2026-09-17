Kanał Zero jako JEDYNY podmiot w Polsce ze statusem Affiliate Content Owner YT
Psy szczekają, karawana jedzie dalej! Kanał Zero jako jedyny podmiot w Polsce może od teraz budować na YT własną sieć reklamową.degenero
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Stanowski 10 razy bardziej zesrał się o kible Czaskoskiego zbudowane z pieniędzy budżetu obywatelskiego niż o przewał Obajtka na 1.6 miliarda za ropę, którą opłacał przypadkowemu 25 letniemu pośredniakowi z Dubaju.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
@bossssob: @ApoIIo Mariusze z Brighton nie zawodzą. Zesrańsko lepsze niż u Joanny Wietrzyk.
No i to 1.5mld > rzekomo mniejsze od "nagminnego i codziennego
Robia hajs na sraniu sam do ryja propaganda a wy im jeszcze klaszczecie frajerzy xD
@KurnikoweKuriozum: Ale dziwnie piszesz "zakłamanie i manipulacja" ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@brednyk: pozdrów tam Brighton misiu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Natan93: I to zaraz po rozmowie o życiu ze snusowcem ;)
Obiektywne dziennikarstwo już dawno umarło. Wystarczy popatrzeć na GW, TVN czy TVP. Chyba najbardziej merytoryczne był Polsat.
Wygląda na to że niektórzy mają mocny ból ....
Po prostu masz kolejne źródło wpływu, mądrzy wyciągną wnioski, głupi i tak łykną i będą częścią jakiegoś obozu walczącego.
https://www.wirtualnemedia.pl/kanal-zero-youtube-krzystof-stanowski-ile-zarabia-siec-mcn-co-to-znaczy,7330509791189248a