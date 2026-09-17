Commingle 2.0: Od 4 lat dopieszczam moją apkę do finansów
Rzuciłem etat i postawiłem na własny produkt. Teraz próbuję sprawić, żeby projekt jednego upartego programisty stał się apką używaną przez tysiące ludzi. Półtora roku temu Wykop bardzo mi w tym pomógł wracam z wersją 2.0.chris-rutkowski
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Komentarze (175)
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Mój model biznesowy jest prosty – chcę uczciwie brać pieniądze od power-userów.
Jeżeli pobierzesz Commingle tylko po to, żeby na następnym wyjeździe rozliczyć kilka wydatków ze znajomymi, gwarantuję, że darmowy limit Ci się nie skończy. Bez reklam i bez zarabiania na Twoich danych. A nawet jeśli kiedyś się skończy, za jednorazowe 5 zł będziesz miał(a) spokój prawdopodobnie na kolejny rok czy dwa.
Moim
– anonimowe logowanie (bez Google, Apple) + zarządzanie metodami logowania
– rozszerzenie szyfrowania E2E na salda między znajomymi – to ostatni fragment danych, który jest widoczny dla serwera
– skanowanie paragonów + intuicyjny wizard rozdzielenia wydatku pomiędzy znajomymi
– dodawanie transakcji głosowo (hej Commingle, właśnie byłem z Grześkiem na kawie, zapłaciłem 30.50)
Załączam przykład, że to już jest gotowe, tylko nigdzie nie opublikowane. Gotowe w sensie działa, ale nie ma przygotowanego UI, który ładnie wykorzystywałby większy ekran.
Co do drobnych wydatków i wolności finansowej... Pierwsze to, ziarnko to
@Biesiadnik: gość co poleca trollkonto z pastami XD nawet przeklejał jakieś pasty z wykopu jako swoje
- 📺 reklam
- 👀 zgody na śledzenie (tracking)
- 🛑 paywalla na samym starcie
- 🎁 obowiązkowego „darmowego”
@chris-rutkowski: Ale wziąłeś pod uwagę, że musi się to fajnie wymawiać w większości krajów? Np. w Polsce faktycznie brzmi to fatalnie. To nie jest przytyk, tylko język prawdy. Wolałbym już nazwę "Comim" albo "Comle" która fakt...pewnie kompletnie nic nie znaczy, ale szybko wpada w pamięć i wymówi ją polak, anglik, niemiec bez pomyłki i nie powie "No na tym Com coś tam..."
Funkcja skanowania paragonów, którą buduję, jest przede wszystkim kierowana dla userów, którzy w pubie/restauracji zapłacili za całą grupę, cykną paragon z pozycjami i aplikacja łatwo pozwoli przydzielić/podzielić pozycje na paragonie pomiędzy znajomych. Ale także i dla trybu solo. Mogę zwołać jak będzie