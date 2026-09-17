To chyba jakaś apka dla rzyduf, aby się do centa rozliczać. Nikt zdrowy na umyśle nie kontroluje drobnych wydatków jak chce uzyskać wolność finansową. Wolność finansową uzyskuje się ogromnymi zyskami a nie oszczędnością kilku cebulionów. Wspólne wyjście na pitcę to raczej problem tego co płacił jak to rozliczyć z kolegami - u ciebie to każdy by jakąś g---o-apkę pobierać. Bez sensu też apka do smartfona na ios/android jak można było napisać apkę Pokaż całość