Kilka dni temu ośmioletni syn brata wrócił ze szkoły z rozstrojem żołądka po jakimś burgerze z tofu czy innej fasoli. Następnego dnia nie było chyba z połowy klasy. W jego szkole dają teraz podobno dzieciakom mięso RAZ w tygodniu...

IMO to nie problem w tym, że te produkty mięsopodobne są niezdrowe (choć wyglądają i smakują... dyskusyjnie), ale po pierwsze żołądki dzieciaków nie są może w stanie przyjąć tylu strączków, a po drugie Pokaż całość