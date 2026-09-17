Ponad 300 uczniów rezygnuje z obiadów. Rodzice opisują chaos
W szkole z ponad 700 korzystających ze stołówki została niemal połowa. Rodzice zgłaszają zimne i niepełne posiłki oraz dolegliwości dzieci; operator odrzuca zarzuty i zapewnia o przestrzeganiu norm.Palinek
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Komentarze (89)
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Tajemnica poliszynela, że masa zamienników mięsa to sakrameckie sztuczne dziadostwa, pełne sodu, konserwantów, barwników.
Ja już pomijam ten niuans, że dużo białka, szczególnie zwierzęcego pochodzenia (prócz soi - jedyne pełnowartościowe - a soja nie jest czymś obojętnym, ale to osobny temat) powoduje, że populacja jest wyższa.
Mamy już pierwsze nowe,
@JoBackManhorse: W dodatku pakowany w plastiki, na tackach oklejonych folią, transportowane z daleka xD Ale o tym wysokim przetworzeniu był dosłownie cały odcinek South Park - Eric Cartman gdy się dowiedział jak 'wege zamiennik mięsa' jest wytwarzany, jak wysoceprzetworzony to stał się największym fanem xd
-były zatrucia związane prawdopodobnie z brakiem higieny (kilka przykładów w tekście)
-porcje za małe
-brak policzonych porcji, tak, że ostatni nie dostawali już obiadu
-wydawanie obiadu pod koniec przerwy
-zła jakość serwowanych potraw (np. zimne potrawy) + wizualnie wyglądały źle
IMO to nie problem w tym, że te produkty mięsopodobne są niezdrowe (choć wyglądają i smakują... dyskusyjnie), ale po pierwsze żołądki dzieciaków nie są może w stanie przyjąć tylu strączków, a po drugie
@npwjsn: Karmicie kaszojady w McD i innych KFC a później płacz, że warzywa zabijajo! I proszę, błagam. Nie wyskakuj mi tu z jakimś ekspertem z YT, który tak powiedział. Bo ja Ci wyskoczę z kolejnymi ekspertami, którzy uważają, że szczepionki powodują autyzm a dieta oparta tylko na tłuszczu jest najlepszym, co spotkało ludzkość.
Jak to wygląda z mojej (rodzicielskiej) perspektywy