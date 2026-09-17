150 tys. PLN rocznie na dziecko? Pracownicy HSBC już tyle nie dostaną...
Koniec ery bizantyjskich dodatków w bankowości inwestycyjnej. HSBC oficjalnie kasuje legendarny benefit edukacyjny w Hongkongu, odbierając nowym pracownikom dopłaty do czesnego sięgające 38 tys. USD rocznie na dziecko. Georges Elhedery tnie koszty bez sentymentów, porządkując wieloletnie dysproporcjFXMAG
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Komentarze (19)
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Uff na szczęście w Polsce nic się w tej materii nie zmieni ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jakieś praktyki typu "ucz hindusa na swoje stanowisko", masowe zwolnienia, przenoszenie wszystkiego do azji to typowe zagrywki tam
wgl to ich cena gieldowa bije rekordy - nic dziwnego że przyżydzają na czym sie da.