A nie powinno być procentowo że np statystycznie kobieta i mężczyzna powinien żyć na emeryturze 20% swojego życia ale wtedy mężczyzna by musiał przejść w wieku 60 lat i żył na emeryturze do 75 r.ż a kobiet przechodziły by na emeryturę w wieku 66lat i żyły na emeryturze do 82 r.ż czy to bylo by nie sprawiedliwsze?