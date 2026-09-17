Szwajcaria - zrownywanie wieku emerytalnego w trakcie
Szwajcaria okazala sie zbyt biedna i postanowila ze kobiety beda pracowac tyle co mezczyzni ( na ten moment 64 lata i 6 miesiecy). W 2028 roku nastapi pelne zrownanie - do 65 roku zycia. Jest to spowodowane zbyt wysokimi kosztami oraz nierownym traktowaniem (kobiety pracowaly az ROK krocej!)AndrzejGolota999
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Komentarze (31)
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@ukradlem_ksiezyc: Sranie w banie i targowanie się że może łaskawe witaminki chociaż tak pozwolą.
Wiek emerytalny powinien być równy. Koniec. Kropka. Żadnej dyskryminacji że względu na
jako błogosławieństwo i preferowany styl życia,
Patrząc na to co się dzieje z kolei w Niemczech i Szwecji to zdecydowanie warto mieć tą kontrolę.
A że u nas to by się średnio sprawdziło to główna wykopka jest niezłym dowodem :) Szczególnie że za zrównanie wieku emerytalnego to Polacy potrafią oddać na 8 lat władzę pisiorom, więc powodzenia w przegłosowaniu 90% kobiet + cuckoldy.
Żyć trzeba tak, by być szczęśliwym całe życie a nie czekać z utęsknieniem na emeryturę.