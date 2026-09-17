Pół miliona za dyplom lekarza. Uczelnie podały kwoty na 2026/2027
Najdroższa STOMATOLOGIA ! Dyplom lekarza, czy dentysty może kosztować tyle, co olbrzymia wieloletnia inwestycja. W zbliżającym się wielkimi krokami nowym roku akademickim 2026/2027 roczne czesne na płatnych kierunkach medycznych sięgają już 83,6 tys. zł. Pełny tok nauki może zatem pochłonąć nawet 45FXMAG
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Komentarze (48)
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Co niektórym zwróci się w pół roku. Ale to zależy ile dokumentacji będzie fałszował, ile recept i zwolnień sprzedawał w zamian za opłatę za wizytę.
https://www.aplikuj.pl/oferta/3288732/lekarz-medycyny-rodzinnej-specjalista-lub-w-trakcie-specjalizacji-k-m-umowa-o-prace-centrum-medyczno-diagnostyczne-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia
Bo z tego co piszesz to wygląda nawet jakbyś nie wiedział, że się da.
I nie bronie, bo często na NFZ masz nieżyciowe wymogi I po prostu gorszą jakość z niektórymi rzeczami, ale są też takie gdzie dostajesz to samo ale za darmo (plus oczywiście musisz swoje odczekać).