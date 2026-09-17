Emerytura oraz 13. i 14. świadczenie po jednym dniu pracy także dla cudzoziemców
Każda osoba, niezależnie od tego, czy jest Polakiem, czy cudzoziemcem, jeżeli ma opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przynajmniej za jeden dzień, nabywa prawo do świadczenia emerytalnego, jak również do wypłaty 13. i 14. emerytury.ty_O
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Komentarze (93)
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Za Nasz kraj, aby ich dzieciom żyło się lepiej!!
I co robi władza?!?! Pozawala aby obcokrajowiec, który nie dokładał się do systemu, przyjechał przepracował miesiąc i otrzymywał emeryturę, wyrównanie i 13. i 14. emeryturę.... A DLA POLAKÓW NIE MA PIENIĘDZY... nie ma pieniędzy na leczenie i ludzie umierają czekająć w
@chrupek: powiedz to ZUSowi i gazecie wyborczej
https://wykop.pl/link/8011365/polska-emerytura-dla-brazylijczykow-rzad-szykuje-umowe
Polska emerytura dla Brazylijczyków. Rząd szykuje umowę
@Lipek12s: A Ty Polaku dostajesz limity na badania żebyś sobie za długo nie pożył, wystarczy ci tak do 65 roku
Przecież nasi politycy w większości nie są samodzielni.
Ja też nie.
Oczywiście judeo PIS również nic z tym nie zrobił .