To jest ZDRADA!! Polacy całe życie pracują i dokładają się do systemu. Nasi przodkowie walczyli o Polskę i poświęcili życie za ojczyznę!!

Za Nasz kraj, aby ich dzieciom żyło się lepiej!!



I co robi władza?!?! Pozawala aby obcokrajowiec, który nie dokładał się do systemu, przyjechał przepracował miesiąc i otrzymywał emeryturę, wyrównanie i 13. i 14. emeryturę.... A DLA POLAKÓW NIE MA PIENIĘDZY... nie ma pieniędzy na leczenie i ludzie umierają czekająć w Pokaż całość