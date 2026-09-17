Recykling na masową skalę pokaz maszyn
Tak wygląda ekologiczny recykling, zamiast tego zamieniliśmy wydajne maszyny na miliony godzin zmarnowane na stanie w kolejkach i wożenie śmieci do sklepów.j3sion
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Tak wygląda ekologiczny recykling, zamiast tego zamieniliśmy wydajne maszyny na miliony godzin zmarnowane na stanie w kolejkach i wożenie śmieci do sklepów.j3sion
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Komentarze (27)
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Uprzedzając poniższe komentarze - PiS to wprowadził, a KO nie zatrzymało.
@bartmil555: mnie ciekawi jedno, takie cos dziala od lat w DE, jak to jest, ze tam to dziala, spina sie a u nas jak zawsze: "trzeba podniesc skladke/oplate"?
AI:
Średnie koszty w dużych miastach
Według danych Instytutu Gospodarki Niemieckiej (IW) roczny koszt wywozu odpadów dla standardowego gospodarstwa (np. modelu 4-osobowego) waha się w granicach od ok. 160 do ponad 530 euro rocznie w zależności od miasta. W przeliczeniu na jedną osobę w wieloosobowej rodzinie daje to średnio od 40 do 135 euro rocznie.Przykładowe roczne koszty dla całego gospodarstwa
@Warszawski_Cwaniak: Jego partia głosowała za tym pomysłem, potem mając swój rząd nie cofnął tego, no rzeczywiście, nic nie ma z tym wspólnego, co złego to nie my ( ͡° ͜ʖ ͡°)