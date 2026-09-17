W Polsce są i takie jak na filmie, mniejsze też ale i większe i bardziej dopieszczone technologicznie kompleksy zagospodarowania odpadów. Mieliśmy system który działał bardzo dobrze. Teraz te obiekty pozbawiono najcenniejszego surowca więc i rachunek ekonomiczny przestaje się zgadzać. Zgadnijcie kto za to zapłaci... tak... My Kowalskie xD stojąc w kolejkach do śmieciomatów w chlewionkach i innych srakach.

Uprzedzając poniższe komentarze - PiS to wprowadził, a KO nie zatrzymało.