Ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć jednej, najprostszej sprawy: dlaczego do cholery ubezpieczony jest samochód, a nie kierowca? Przecież to jest ultra nieintuicyjne i wprost głupie. Samochód jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Komedia. Gdyby zgodnie z logiką ubezpieczony był kierowca, to takie kwiatki jak opisane w artykule nie miałyby miejsca.

Przy okazji rozwiązałby się odwieczny problem, którzy mają posiadacze kilku pojazdów, kolekcjonerzy i pasjonaci, którzy muszą bulić za OC za każdy posiadany pojazd, Pokaż całość