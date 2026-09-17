Włoska mafia i "słupy" żerują na Polakach. Uciekają od mandatów i OC do Polski
Proceder rozwija się w całej Europie. Obywatele różnych krajów kupują auta zarejestrowane w Polsce na tak zwanych słupów. To pozwala im zaoszczędzić na podatkach i ubezpieczeniu. Problem w tym, że konsekwencje takiego działania nie ponoszą polscy kierowcy, bo gdy dojdzie do wypadku, a auto nieFXMAG
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Komentarze (34)
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Przy okazji rozwiązałby się odwieczny problem, którzy mają posiadacze kilku pojazdów, kolekcjonerzy i pasjonaci, którzy muszą bulić za OC za każdy posiadany pojazd,
Albo w malej firmie jest jeden dostawczak a jezdzi nim z 5 osób
@murinius: nie rejestrują wcale, skoro samochód kupił słup to na nim ciąży odpowiedzialność za rejestrację
Polskie prawo jest zwyczajnie debilne i nie weryfikuje w żaden sposób transakcji kupna-sprzedazy samochodu, poza w---------m obywateli wymuszając ich rejestrację.
Zeby kupić samochód na słupa potrzebujesz tylko nr dowodu i PESEL. Nr dowodu który podajesz przy innej transakcji KS, kiedyś tez często
@Osqar: No widzę, faktycznie jest taka opcja. Czy to zadziała na zagraniczny numer rejestracyjny albo VIN?