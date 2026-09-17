Ustawił się na randkę z Tindera, a na kobiecej grupie wylał się na niego szambo.
Kobieta po spotkaniu z Tindera wrzuciła na zamkniętą grupę zmyśloną historię o tym, że facet ją molestował i uciekł z rachunkiem. Chłopak miał jednak screeny i dowody, które całkowicie obróciły sytuację, a do akcji włączyły się inne ofiary internetowej kłamczuchy.kocurek66
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Komentarze (44)
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Czy baba jest skłonna do pomocy i opieki nad facetem? No właśnie
Natalia - cała historia