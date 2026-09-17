Przypominam że Tusk szedł do wyborów mówiąc o tym jak skończy z niekontrolowanym zadłużaniem i rozdawnictwem zapoczątkowanym przez PiS. A jest jeszcze gorzej i teraz już mkniemy w stronę przepaści bez jakiegokolwiek planu jak to naprawić. Nawet tak proste oszczędności jak zamknięcie TVP i odcięcie dofinansowywania okazały się cynicznym kłamstwem.



Najbardziej przeraża że nadal mają okolice 30% poparcia więc szanse na naprawę są nikłe.