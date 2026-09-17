Na obsługę ZADŁUŻENIA Polska wyda w tym roku 90 mld zł
Ministerstwo Finansów poinformowało o stanie finansów państwa po ośmiu miesiącach 2026 roku. O ile sierpień pod tym względem - w ocenie ekonomistów był niezły - to całokształt wciąż nie wygląda obiecująco. Polska wciąż zadłuża się i to na ogromne kwoty. Deficyt budżetowy po sierpniu wyniósł aż 151,0FXMAG
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Komentarze (61)
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Życie.
Zadłużenie zagraniczne jest tragiczne, to czysty wypływ "sieki" za
@mco111: Trzynastek, czternastek i innego socjalu niewdzięczniku żałujesz ludziom?!? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Ooo widzę że lubimy statystyki. No to te same liczby w inny sposób. W 8 lat pisu dług ogółem wzrósł z 800 mld na 1300 mld. Stosunek długu zmienił się na wewnętrzny bo przez parę lat były obligacje dla ludu za 10-20%, za które państwo musiało zapłacić. To 90% wzrostu długu wewnętrznego, ludzie brali konkretne ilości więc kolejny dług zewnętrzny nie był chwilowo potrzebny. Niby lepiej żeby dług był
-stwierdzam fakt ze te wasze galgany zadluzaja nas w zagranicznej walucie( to są liczby, nie opinie)
- chlip chlip, matecki przestań szkalować moich panów!
Szkoda śliny. Mozna j---c pis(a nawet trzeba), ale tutaj obecny rząd jest zwyczajnie gorszy. Kompletnie nie ogarniają, i liczby ze znaleziska
Ten wg unijnej jest o ca.500mld wyższy (2,6bln zł) i głównie zagraniczny (SAFE, fundusze pozabudżetowe....).
https://wykop.pl/link/8011825/rekord-zadluzenia-w-pl-jest-gorzej-niz-w-pandemii-154-miliardy-zl-dlugu
#duplikat
Rekord zadłużenia w PL - jest gorzej niż w pandemii. ( +154 MILIARDY zł długu)
Najbardziej przeraża że nadal mają okolice 30% poparcia więc szanse na naprawę są nikłe.