Znajdowaliśmy się i znajdujemy w najbardziej hu**ym miejscu w Europie - z jednej strony niemczochy wiecznie układający się z Kremlem, a z drugiej cały blok wschodni łącznie z ruską swołoczą. W głowach ruskich siedzi wieczna chwała bohaterom armii czerwonej, która "oswobodziła" Europę. Z jednej strony mają rację bo dzięki pomocy aliantów, udało im się rozjechać wszystkich po drodze, zatrzymując się w Berlinie. Z drugiej jednak, zindoktrynowane mózgi rosjan przez kolejne po Pokaż całość