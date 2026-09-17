87 lat temu Armia Czerwona napadła na Polskę. Moskwa nazwała to wyzwoleniem
17 września 1939 roku ZSRR uderzył na walczącą z Niemcami Polskę, realizując tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow. Sowiecka propaganda mówiła o wyzwoleniu Zachodniej Białorusi i Ukrainy, a dziś Kreml używa bardzo podobnych argumentów.real_scoria
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Komentarze (38)
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:P
@MadMan1: zapomniałeś o obecnych pisowcach.
taa, a niektórzy, wykształceni nawet, jeszcze ~10 lat temu składali kwiaty pod ich pomnikiem, niestety pomnik usunięto XD
Komunę powinniśmy rozliczyć, a nie sadzać na kierowniczych stanowiskach.
@Balzack: I za to niech beda bogu dzieki.
Zawsze mozesz sobie do lwowa czy wilna jechac, mieszkanie czy dom kupic i zyc.