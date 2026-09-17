9-latek wydał 118 tys. dolarów na reklamy swojego kanału z firmowej karty ojca
Ojciec pokazał synowi, jak wypromować film na YouTube za około 20 dolarów. Chłopiec nie zrozumiał, że to jednorazowy budżet, i przez trzy tygodnie odpalał kolejne kampanie z firmowej karty zapisanej na koncie Google. Tata dowiedział się o wszystkim od działu finansowego swojej firmy.real_scoria
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Komentarze (72)
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huh?
Nie wierzę żeby młody nie chwalił się że przybywa mu codzienine tysiące subskrybentów. A ojcu nadal nie zapiła się żadna lampka.
Najbardziej rozbawiło mnie kiedy ojciec mówił "On ma tylko 9 lat - nie rozumie jak działa karta firmowa". No cóż... ty najwyraźniej tez nie :D
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@RadzieckiSnajper: No przecież zauważył. Jeśli to duża firma to nie sprawdza sie codziennie każego pracownika, tylko rozlicza wszystkich na koniec miesiąca. I tu zapewne tak właśnie było.