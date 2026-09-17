Jakim trzeba być idiotą zeby pokazać 9-latkowi jak się płaci w necie KARTĄ FIRMOWĄ, nie zablokowac dalszych transakcji a potem przez 3 tygodnie tego nie kontrolować.

Nie wierzę żeby młody nie chwalił się że przybywa mu codzienine tysiące subskrybentów. A ojcu nadal nie zapiła się żadna lampka.

Najbardziej rozbawiło mnie kiedy ojciec mówił "On ma tylko 9 lat - nie rozumie jak działa karta firmowa". No cóż... ty najwyraźniej tez nie :D