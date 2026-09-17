Policjantka wmawia kierowcy że używanie "Janosika" jest w Polsce nielegalne
Jak nie powinna wyglądać kontrola drogowa.cepheus
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Jak nie powinna wyglądać kontrola drogowa.cepheus
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Ale z chęcią zrobią Ci z 65 w "zabudowanym lesie" 110. Lub 130 jak jedziesz 80 na ograniczeniu 70 w zabudowanym. Na takich się poluje. Nie na 40 na 50.
Bardzo na szybko.
Przy ekstremalnym scenariuszu. Samochód jedzie 80. Policja 130, czas nagrania 3s. odległość 300m. Zakładając
@jeanpaul: konkretnie za janosika, czy za co? Jak tego janosika namierzyli?
@mage: Jaka była Twoja argumentacja i czy udało Ci się wybronić?
Rozumiem, że sprawdzałeś na jakich kołach/oponach jadą aby potem sprawdzić na jakie koła była homologacja urządzenia/radaru, tak?
@Lech1990: taki debil szybciutko wpada w shadowbana i jego zgłoszenia się nie pojawiają.
Kamerkę kupiłem następnego dnia po tym, jak w zabudowanym jechałem sobie grzecznie 50 prawym pasem dwujezdniowki, a w okolicy nie było żadnych innych samochodów poza widocznym z daleka radiowozem stojącym w stałym miejscu. I co? Zapłaciłem za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. Ich dwóch, ja jeden, żadnych szans w sądzie, mogli mi przyklepać wymyślone wykroczenie bez żadnych konsekwencji dla siebie. Fałszywe oskarżenie o
Chociaż jak typ mówi, że jechał w trybie awaryjnym, to Yanosik powinien pokazać w historii danego przejazdu maksymalną prędkość jaką miał na trasie. Tym mógłby się próbować bronić na miejscu.
@niejaki_ktos: mówię o sytuacji, w której okazanie nagrania z kamery kończy próbę wyłudzenia, a nie o sądach i biegłych. Tak jak na nagraniu poniżej (wiem, sytuacja inna, ale idea pozostaje):
Dobrze wiedzą że przegrają ale to nie ich problem bo oni za to nie zapłacą