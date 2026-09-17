I co wyskrobki? Ja już batalie sądową z pajacami mam za sobą. Oczywiście pomiar z ~300 metrów, zoom x21 i oczywiście bez zalecanego prostokąta żeby biegły mógł się odnieść. No ale jak przyjmują tłumanów w mundur i dają im premię za wynik to czego się spodziewać. I jeszcze jeden z tych pajaców w sądzie sam z siebie zrobił debila mówiąc że po co pan poszedł koła do nas oglądać. Oni nie mają Pokaż całość