W Bielsku-Białej deweloper chce zbudować osiedle na czynnym osuwisku!
Mieszkańcy przestrzegają przed tragedią. Urzędnicy początkowo byli przeciwko inwestycji, ale teraz... są na TAK!Trzebieslawice
- #
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Mieszkańcy przestrzegają przed tragedią. Urzędnicy początkowo byli przeciwko inwestycji, ale teraz... są na TAK!Trzebieslawice
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (15)
najlepsze
Ciekawe ile osób z urzędu miasta poleciało na all inclusive do hurgady( ͡° ͜ʖ ͡°)
Urzędnicy robią co mogą, żeby wspierać.
trzeba bylo wybudowac i potem dac jakies proste rozwiazanie
tak jak tutaj :
https://www.domiporta.pl/informacje/a/deweloper-kazal-mieszkancom-obciazyc-blok-workami-z-piaskiem-by-nie-odplynal-5086
deweloper wprost odpowiedzial ze jesli wode gruntowe sie podniosa to trzeba rozlozyc w garazu worki z piaskiem
i pora na cs'a
W końcu...
@LegendarnyOdkurzacz: zgubiłeś końcówkę. Powinno być: "do urzędników dojdą".