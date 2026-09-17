Niewypowiedzenie wtedy wojny sowietom było jednym z większych błędów naszych rządzących. Zachodni alianci musieliby się do tego jakoś politycznie ustosunkować, co później być może utrudniłoby Stalinowi stawianie swoich żądań terytorialnych w Teheranie i Jałcie, bo musiałby jakoś uregulować tą kwestię. Chociaż wątpię też, że coś by to nam realnie dało. Ale przynajmniej trudniej byłoby zamieść sprawę sojuszu ZSRR i III Rzeszy w latach 1939-1941 zupełnie pod dywan.