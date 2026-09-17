87 rocznica sowieckiej napaści na Polskę.
87 lat temu, kiedy Polska walczyła już z niemieckim agresorem, na nasz kraj uderzył drugi najeźdźca - Związek Sowiecki. Setki tysięcy polskich żołnierzy trafiły do niewoli, a agresji towarzyszyły zbrodnie na polskich obywatelach, które miały tragiczne konsekwencje, takie jak Zbrodnia Katyńska.AceCombat__dziewiec0
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Komentarze (54)
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Są na grillu ze stalinowskim.
@ty_O: Tacy właśnie ludzie rządzili wtedy, obskoczyli w------l za w--------m wojskowym i politycznym, resztę gierojów zutylizowano w Katyniu i w PRL można było podnieś standard życia obywatelom
@ty_O: i to jest majstersztyk propagandowy że coś takiego przeszło
@NocnyAtakPterodaktyla: nie było takiego kraju jak Białoruś, to byli rosjanie z rejonów Białorusi